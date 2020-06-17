Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Так, за сутки зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 415 пациентов.
“У нас сегодня два антирекорда: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки. 31 человек, который ушел из жизни из-за коронавирусной болезни. Обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не нужно к нему относиться легкомысленно. Придерживайтесь тех правил, рекомендаций, о которых всегда говорит МОЗ. Пользуйтесь масками, антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции”, – призвал Степанов.
Как уточнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, всего в Украине зафиксировано 33 тыс. 234 случая COVID-19.
“На 17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1500 случаев;
• Волынская область – 1554 случая;
• Днепропетровская область – 1012 случаев;
• Донецкая область – 338 случаев;
• Житомирская область – 1147 случаев;
• Закарпатская область – 1808 случаев;
• Запорожская область – 538 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1849 случаев;
• Кировоградская область – 592 случая;
• город Киев – 4026 случаев;
• Киевская область – 2078 случаев;
• Львовская область – 3227 случаев;
• Луганская область – 66 случаев;
• Николаевская область – 323 случая;
• Одесская область – 1158 случаев;
• Полтавская область – 281 случай;
• Ровенская область – 2499 случаев;
• Сумская область – 230 случаев;
• Тернопольская область – 1510 случаев;
• Харьковская область – 1652 случая;
• Херсонская область – 183 случая;
• Хмельницкая область – 577 случаев;
• Черновицкая область – 4082 случая;
• Черкасская область – 564 случая;
• Черниговская область – 440 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 июня в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 тыс. 653 сообщения о подозрении на COVID-19.
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