По состоянию на утро 17 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом COVID-19 – 758 случаев за сутки. Также скончалось рекордное с начала вспышки количество пациентов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, за сутки зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 415 пациентов.

“У нас сегодня два антирекорда: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки. 31 человек, который ушел из жизни из-за коронавирусной болезни. Обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не нужно к нему относиться легкомысленно. Придерживайтесь тех правил, рекомендаций, о которых всегда говорит МОЗ. Пользуйтесь масками, антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции”, – призвал Степанов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, всего в Украине зафиксировано 33 тыс. 234 случая COVID-19.

“На 17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1500 случаев;

• Волынская область – 1554 случая;

• Днепропетровская область – 1012 случаев;

• Донецкая область – 338 случаев;

• Житомирская область – 1147 случаев;

• Закарпатская область – 1808 случаев;

• Запорожская область – 538 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1849 случаев;

• Кировоградская область – 592 случая;

• город Киев – 4026 случаев;

• Киевская область – 2078 случаев;

• Львовская область – 3227 случаев;

• Луганская область – 66 случаев;

• Николаевская область – 323 случая;

• Одесская область – 1158 случаев;

• Полтавская область – 281 случай;

• Ровенская область – 2499 случаев;

• Сумская область – 230 случаев;

• Тернопольская область – 1510 случаев;

• Харьковская область – 1652 случая;

• Херсонская область – 183 случая;

• Хмельницкая область – 577 случаев;

• Черновицкая область – 4082 случая;

• Черкасская область – 564 случая;

• Черниговская область – 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 июня в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 тыс. 653 сообщения о подозрении на COVID-19.