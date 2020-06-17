Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, за сутки зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 415 пациентов.

“У нас сегодня два антирекорда: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки. 31 человек, который ушел из жизни из-за коронавирусной болезни. Обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не нужно к нему относиться легкомысленно. Придерживайтесь тех правил, рекомендаций, о которых всегда говорит МОЗ. Пользуйтесь масками, антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции”, – призвал Степанов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, всего в Украине зафиксировано 33 тыс. 234 случая COVID-19.

“На 17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1500 случаев;

• Волынская область – 1554 случая;

• Днепропетровская область – 1012 случаев;

• Донецкая область – 338 случаев;

• Житомирская область – 1147 случаев;

• Закарпатская область – 1808 случаев;

• Запорожская область – 538 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1849 случаев;

• Кировоградская область – 592 случая;

• город Киев – 4026 случаев;

• Киевская область – 2078 случаев;

• Львовская область – 3227 случаев;

• Луганская область – 66 случаев;

• Николаевская область – 323 случая;

• Одесская область – 1158 случаев;

• Полтавская область – 281 случай;

• Ровенская область – 2499 случаев;

• Сумская область – 230 случаев;

• Тернопольская область – 1510 случаев;

• Харьковская область – 1652 случая;

• Херсонская область – 183 случая;

• Хмельницкая область – 577 случаев;

• Черновицкая область – 4082 случая;

• Черкасская область – 564 случая;

• Черниговская область – 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 июня в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 тыс. 653 сообщения о подозрении на COVID-19.

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