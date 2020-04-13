Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 194 случая;
- Волынская область – 78 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 94 случая;
- Закарпатская область – 92 случая;
- Запорожская область – 85 случаев;
- Ивано-Франковская область – 300 случаев;
- Кировоградская область – 142 случая;
- Киев – 495 случаев;
- Киевская область – 216 случаев;
- Львовская область – 124 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 69 случаев;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровенская область – 125 случаев;
- Сумская область – 74 случая;
- Тернопольская область – 273 случая;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 22 случая;
- Черновицкая область – 462 случая;
- Черкасская область – 102 случая;
- Черниговская область – 9 случаев.
Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.