Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 194 случая;
  • Волынская область – 78 случаев;
  • Днепропетровская область – 60 случаев;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 94 случая;
  • Закарпатская область – 92 случая;
  • Запорожская область – 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 300 случаев;
  • Кировоградская область – 142 случая;
  • Киев – 495 случаев;
  • Киевская область – 216 случаев;
  • Львовская область – 124 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 5 случаев;
  • Одесская область – 69 случаев;
  • Полтавская область – 25 случаев;
  • Ровенская область – 125 случаев;
  • Сумская область – 74 случая;
  • Тернопольская область – 273 случая;
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 31 случай;
  • Хмельницкая область – 22 случая;
  • Черновицкая область – 462 случая;
  • Черкасская область – 102 случая;
  • Черниговская область – 9 случаев.

Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.