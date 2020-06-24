Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
В результате коронавирусной инфекции всего умер 1051 человек, из них 16 – за последние сутки.
В общем выздоровели уже 17409 человек, за сутки – 453.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (203), Ровенской (126), Закарпатской (78), Волынской (61), Черновицкой (59) областях и Киеве (99).
Новых случаев COVID-19 не выявили только в Херсонской области.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая COVID-19, за сутки – 833.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.