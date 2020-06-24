По состоянию на среду, 24 июня, в Украине за сутки зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

В результате коронавирусной инфекции всего умер 1051 человек, из них 16 – за последние сутки.

В общем выздоровели уже 17409 человек, за сутки – 453.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (203), Ровенской (126), Закарпатской (78), Волынской (61), Черновицкой (59) областях и Киеве (99).

Новых случаев COVID-19 не выявили только в Херсонской области.