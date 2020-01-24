Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба министерства здравоохранения, передает корреспондент #Букв.

“На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус”, — сказала она.

В то же время министр подчеркнула, что два из них не были подтверждены.

“Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен до населения”, – заявила она.

Скалецкая также сообщила, что МОЗ намерен проводить еженедельные брифинги касательно ситуации с распространением коронавируса.

Помимо этого, министр призвала граждан Украины придерживаться данных ранее министерством рекомендаций. А именно: