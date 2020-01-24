Об этом шла речь на заседании оперативного штаба министерства здравоохранения, передает корреспондент #Букв.

“На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус”, — сказала она.

В то же время министр подчеркнула, что два из них не были подтверждены.

“Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен до населения”, – заявила она.

Скалецкая также сообщила, что МОЗ намерен проводить еженедельные брифинги касательно ситуации с распространением коронавируса.

Помимо этого, министр призвала граждан Украины придерживаться данных ранее министерством рекомендаций. А именно:

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
  • Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания. 