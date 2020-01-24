Об этом шла речь на заседании оперативного штаба министерства здравоохранения, передает корреспондент #Букв.
“На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус”, — сказала она.
В то же время министр подчеркнула, что два из них не были подтверждены.
“Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен до населения”, – заявила она.
Скалецкая также сообщила, что МОЗ намерен проводить еженедельные брифинги касательно ситуации с распространением коронавируса.
Помимо этого, министр призвала граждан Украины придерживаться данных ранее министерством рекомендаций. А именно:
- Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.
- В 13 городах провинции Хубэй (Китай) приняли решение ограничить въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.
- Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, обнаружили в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Амурской областью России.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.