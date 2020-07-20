Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

19 июля зафиксирован 651 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2317 случаев;
  • Волынская область – 3281 случай;
  • Днепропетровская область – 1209 случаев;
  • Донецкая область – 794 случая;
  • Житомирская область – 1602 случая;
  • Закарпатская область – 4440 случаев;
  • Запорожская область – 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3536 случаев;
  • Кировоградская область – 682 случая;
  • Киев – 6961 случай;
  • Киевская область – 3308 случаев;
  • Львовская область – 8115 случаев;
  • Луганская область – 106 случаев;
  • Николаевская область – 522 случая;
  • Одесская область – 2573 случая;
  • Полтавская область – 353 случая;
  • Ровенская область – 5144 случая;
  • Сумская область – 371 случай;
  • Тернопольская область – 2456 случаев;
  • Харьковская область – 3033 случая;
  • Херсонская область – 213 случаев;
  • Хмельницкая область – 980 случаев;
  • Черновицкая область – 5332 случая;
  • Черкасская область – 845 случаев;
  • Черниговская область – 642 случая.

Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов.