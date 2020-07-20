Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
19 июля зафиксирован 651 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2317 случаев;
- Волынская область – 3281 случай;
- Днепропетровская область – 1209 случаев;
- Донецкая область – 794 случая;
- Житомирская область – 1602 случая;
- Закарпатская область – 4440 случаев;
- Запорожская область – 678 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3536 случаев;
- Кировоградская область – 682 случая;
- Киев – 6961 случай;
- Киевская область – 3308 случаев;
- Львовская область – 8115 случаев;
- Луганская область – 106 случаев;
- Николаевская область – 522 случая;
- Одесская область – 2573 случая;
- Полтавская область – 353 случая;
- Ровенская область – 5144 случая;
- Сумская область – 371 случай;
- Тернопольская область – 2456 случаев;
- Харьковская область – 3033 случая;
- Херсонская область – 213 случаев;
- Хмельницкая область – 980 случаев;
- Черновицкая область – 5332 случая;
- Черкасская область – 845 случаев;
- Черниговская область – 642 случая.
Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов.
- Украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заразился COVID-19.
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