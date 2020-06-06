Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 6 июня.
Так, за сутки заболели 550 человек: из них 44 ребенка и 53 медики.
Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66), Львовской (65) и Ровенской (52) областях.
В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1116 (721 выздоровели)
- Волынская обл. – 1037 (297 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 965 (484 выздоровели)
- Донецкая обл. – 203 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. – 870 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1301 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. – 488 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1533 (916 выздоровели)
- м. Киев – 3375 (888 выздоровели)
- Киевская обл. – 1748 (533 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 546 (416 выздоровели)
- Луганская обл. – 52 (43 выздоровели)
- Львовская обл. – 2053 (506 выздоровели)
- Николаевская обл. – 307 (195 выздоровели)
- Одесская обл. – 986 (368 выздоровели)
- Полтавская обл. – 273 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. – 2014 (1082 выздоровели)
- Сумская обл. – 192 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1255 (977 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1222 (491 выздоровел)
- Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 509 (321 выздоровел)
- Черкасская обл. – 448 (336 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3585 (1108 выздоровели)
- Черниговская обл. – 257 (77 выздоровели).
Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы – методом ИФА.
- С 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине.