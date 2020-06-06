Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 6 июня.

Так, за сутки заболели 550 человек: из них 44 ребенка и 53 медики.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66), Львовской (65) и Ровенской (52) областях.

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1116 (721 выздоровели)
  • Волынская обл. – 1037 (297 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 965 (484 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 203 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 870 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1301 (568 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 488 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1533 (916 выздоровели)
  • м. Киев – 3375 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1748 (533 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 546 (416 выздоровели)
  • Луганская обл. – 52 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2053 (506 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 307 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. – 986 (368 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 273 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2014 (1082 выздоровели)
  • Сумская обл. – 192 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1255 (977 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1222 (491 выздоровел)
  • Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 509 (321 выздоровел)
  • Черкасская обл. – 448 (336 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3585 (1108 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 257 (77 выздоровели).

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы – методом ИФА.