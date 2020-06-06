В Украине уже подтверждено 26514 случаев COVID-19, из них 11812 выздоровели, 777 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 6 июня.

Так, за сутки заболели 550 человек: из них 44 ребенка и 53 медики.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66), Львовской (65) и Ровенской (52) областях.

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1116 (721 выздоровели)

Волынская обл. – 1037 (297 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 965 (484 выздоровели)

Донецкая обл. – 203 (121 выздоровели)

Житомирская обл. – 870 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1301 (568 выздоровели)

Запорожская обл. – 488 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1533 (916 выздоровели)

м. Киев – 3375 (888 выздоровели)

Киевская обл. – 1748 (533 выздоровели)

Кировоградская обл. – 546 (416 выздоровели)

Луганская обл. – 52 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 2053 (506 выздоровели)

Николаевская обл. – 307 (195 выздоровели)

Одесская обл. – 986 (368 выздоровели)

Полтавская обл. – 273 (255 выздоровели)

Ровенская обл. – 2014 (1082 выздоровели)

Сумская обл. – 192 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1255 (977 выздоровели)

Харьковская обл. – 1222 (491 выздоровел)

Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 509 (321 выздоровел)

Черкасская обл. – 448 (336 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3585 (1108 выздоровели)

Черниговская обл. – 257 (77 выздоровели).

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы – методом ИФА.