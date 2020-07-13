Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки выписаны 385 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2122 случая;
- Волынская область – 3071 случай;
- Днепропетровская область – 1144 случая;
- Донецкая область – 759 случаев;
- Житомирская область – 1542 случая;
- Закарпатская область – 3988 случаев;
- Запорожская область – 622 случая;
- Ивано-Франковская область – 3071 случай;
- Кировоградская область – 674 случая;
- Киев – 6238 случаев;
- Киевская область – 3068 случаев;
- Львовская область – 7107 случаев;
- Луганская область – 93 случая;
- Николаевская область – 482 случая;
- Одесская область – 2208 случаев;
- Полтавская область – 334 случая;
- Ровенская область – 4697 случаев;
- Сумская область – 341 случай;
- Тернопольская область – 2260 случаев;
- Харьковская область – 2677 случаев;
- Херсонская область – 204 случая;
- Хмельницкая область – 908 случаев;
- Черновицкая область – 5161 случай;
- Черкасская область – 754 случая;
- Черниговская область – 608 случаев.
Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР.