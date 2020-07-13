Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки выписаны 385 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2122 случая;
  • Волынская область – 3071 случай;
  • Днепропетровская область – 1144 случая;
  • Донецкая область – 759 случаев;
  • Житомирская область – 1542 случая;
  • Закарпатская область – 3988 случаев;
  • Запорожская область – 622 случая;
  • Ивано-Франковская область – 3071 случай;
  • Кировоградская область – 674 случая;
  • Киев – 6238 случаев;
  • Киевская область – 3068 случаев;
  • Львовская область – 7107 случаев;
  • Луганская область – 93 случая;
  • Николаевская область – 482 случая;
  • Одесская область – 2208 случаев;
  • Полтавская область – 334 случая;
  • Ровенская область – 4697 случаев;
  • Сумская область – 341 случай;
  • Тернопольская область – 2260 случаев;
  • Харьковская область – 2677 случаев;
  • Херсонская область – 204 случая;
  • Хмельницкая область – 908 случаев;
  • Черновицкая область – 5161 случай;
  • Черкасская область – 754 случая;
  • Черниговская область – 608 случаев.

Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР.