Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 383 летальные, 26 118 пациентов выздоровели. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2097 случаев;
  • Волынская область – 3042 случая;
  • Днепропетровская область – 1144 случая;
  • Донецкая область – 759 случаев;
  • Житомирская область – 1532 случая;
  • Закарпатская область – 3909 случаев;
  • Запорожская область – 621 случай;
  • Ивано-Франковская область – 3029 случаев;
  • Кировоградская область – 673 случая;
  • Киев – 6182 случая;
  • Киевская область – 3026 случаев;
  • Львовская область – 7003 случая;
  • Луганская область – 93 случая;
  • Николаевская область – 481 случай;
  • Одесская область – 2174 случая;
  • Полтавская область – 331 случай;
  • Ровенская область – 4598 случаев;
  • Сумская область – 340 случаев;
  • Тернопольская область – 2231 случай;
  • Харьковская область – 2649 случаев;
  • Херсонская область – 204 случая;
  • Хмельницкая область – 908 случаев;
  • Черновицкая область – 5140 случаев;
  • Черкасская область – 748 случаев;
  • Черниговская область – 607 случаев.

  • В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 25 661 выздоровел, 1372 умерли.