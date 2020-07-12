Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 383 летальные, 26 118 пациентов выздоровели. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2097 случаев;
- Волынская область – 3042 случая;
- Днепропетровская область – 1144 случая;
- Донецкая область – 759 случаев;
- Житомирская область – 1532 случая;
- Закарпатская область – 3909 случаев;
- Запорожская область – 621 случай;
- Ивано-Франковская область – 3029 случаев;
- Кировоградская область – 673 случая;
- Киев – 6182 случая;
- Киевская область – 3026 случаев;
- Львовская область – 7003 случая;
- Луганская область – 93 случая;
- Николаевская область – 481 случай;
- Одесская область – 2174 случая;
- Полтавская область – 331 случай;
- Ровенская область – 4598 случаев;
- Сумская область – 340 случаев;
- Тернопольская область – 2231 случай;
- Харьковская область – 2649 случаев;
- Херсонская область – 204 случая;
- Хмельницкая область – 908 случаев;
- Черновицкая область – 5140 случаев;
- Черкасская область – 748 случаев;
- Черниговская область – 607 случаев.
- В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 25 661 выздоровел, 1372 умерли.