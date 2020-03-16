В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Сейчас выясняется круг людей, с которыми они контактировали.
На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения на новый коронавирус.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.