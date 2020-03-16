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15 марта

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В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19

16 марта в Черновицкой области у двух женщин оказался положительный результат на вирус COVID-19.

Понедельник, 16 марта 2020, 10:18

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Сейчас выясняется круг людей, с которыми они контактировали.

На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения на новый коронавирус.

Теги: коронавирус, МОЗ

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