В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19

16 марта в Черновицкой области у двух женщин оказался положительный результат на вирус COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Сейчас выясняется круг людей, с которыми они контактировали.

На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения на новый коронавирус.