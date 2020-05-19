Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 535 до 548).
В то же время выздоровели 356 человек. Это второй раз за время эпидемии коронавируса в Украине, когда количество тех, кто выздоровел за сутки, превысило число заболевших.
“По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 751 случай;
• Волынская область – 635 случаев;
• Днепропетровская область – 843 случая;
• Донецкая область – 131 случай;
• Житомирская область – 573 случая;
• Закарпатская область – 911 случаев;
• Запорожская область – 385 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1235 случаев;
• Кировоградская область – 445 случаев;
• город Киев – 2359 случаев;
• Киевская область – 1245 случаев;
• Львовская область – 1098 случаев;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 263 случая;
• Одесская область – 784 случая;
• Полтавская область – 264 случая;
• Ровенская область – 1188 случаев;
• Сумская область – 164 случая;
• Тернопольская область – 1081 случай;
• Харьковская область – 816 случаев;
• Херсонская область – 168 случаев;
• Хмельницкая область – 267 случаев;
• Черновицкая область – 2742 случая;
• Черкасская область – 376 случаев;
• Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Стоит отметить, что 260 новых случаев COVID-19 – это наименьшее количество за последний месяц. Так, по состоянию на 20 апреля сообщалось о 261 случае коронавируса. Впоследствии показатели суточной заболеваемости были выше.
Еще меньшее количество заболеваний фиксировалось в начале апреля (например, 9 апреля сообщалось о 224 новых случаях).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 тыс. 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
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