В Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 260 новых случаев – наименьшее количество за последний месяц.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 535 до 548).

В то же время выздоровели 356 человек. Это второй раз за время эпидемии коронавируса в Украине, когда количество тех, кто выздоровел за сутки, превысило число заболевших.

“По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 751 случай;

• Волынская область – 635 случаев;

• Днепропетровская область – 843 случая;

• Донецкая область – 131 случай;

• Житомирская область – 573 случая;

• Закарпатская область – 911 случаев;

• Запорожская область – 385 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1235 случаев;

• Кировоградская область – 445 случаев;

• город Киев – 2359 случаев;

• Киевская область – 1245 случаев;

• Львовская область – 1098 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 263 случая;

• Одесская область – 784 случая;

• Полтавская область – 264 случая;

• Ровенская область – 1188 случаев;

• Сумская область – 164 случая;

• Тернопольская область – 1081 случай;

• Харьковская область – 816 случаев;

• Херсонская область – 168 случаев;

• Хмельницкая область – 267 случаев;

• Черновицкая область – 2742 случая;

• Черкасская область – 376 случаев;

• Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Стоит отметить, что 260 новых случаев COVID-19 – это наименьшее количество за последний месяц. Так, по состоянию на 20 апреля сообщалось о 261 случае коронавируса. Впоследствии показатели суточной заболеваемости были выше.

Еще меньшее количество заболеваний фиксировалось в начале апреля (например, 9 апреля сообщалось о 224 новых случаях).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 тыс. 174 сообщения о подозрении на COVID-19.