В Украине на сегодняшний день загруженность койко-мест в больницах не превышает 13%.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в городе Киеве – 59, Киевской области – 54, Львовской – 50, Черновицкой – 47.

Он также подчеркнул, что государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом.

“Правительством было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19 – стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, отдельный пакет по мобильным бригадам и четвертый пакет – стационарная помощь для больных, которые лечились в больницах, не вошедших в состав опорных больниц. В эти пакеты входит вся стоимость лечения, лекарственных средств, утвержденных в наших стандартах”, – сказал министр.

“Благодаря карантину, тем карантин мерам, которые были введены в Украине, удалось избежать масштабной вспышки. На сегодняшний день у нас загруженность коек составляет не более 13% целом по Украине. То есть наши больницы способны в полном объеме оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом”, – сказал Максим Степанов.