Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в городе Киеве – 59, Киевской области – 54, Львовской – 50, Черновицкой – 47.
Он также подчеркнул, что государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом.
“Правительством было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19 – стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, отдельный пакет по мобильным бригадам и четвертый пакет – стационарная помощь для больных, которые лечились в больницах, не вошедших в состав опорных больниц. В эти пакеты входит вся стоимость лечения, лекарственных средств, утвержденных в наших стандартах”, – сказал министр.
“Благодаря карантину, тем карантин мерам, которые были введены в Украине, удалось избежать масштабной вспышки. На сегодняшний день у нас загруженность коек составляет не более 13% целом по Украине. То есть наши больницы способны в полном объеме оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом”, – сказал Максим Степанов.
- 8 мая мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что в городских больницах улучшилась ситуация с койко-местами.