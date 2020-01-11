Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что по факту проведенных проверок правоохранительные органы начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных заправок.

Также сообщается, что 76 заправок демонтировали добровольно.

“В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции”, – отметили в Офисе Генпрокурора.