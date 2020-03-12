В Украине заподозрили наличие коронавируса COVID-19 у человека, который приехал из Польши.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Сегодня, когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него сейчас уже есть пневмония. С ним работают, отобрали образцы на исследование. Это человек преклонного возраста, группа риска. Мы будем отслеживать эту динамику. Это новое подозрение, которое наиболее актуально”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что в данном случае подтверждение коронавируса является “наиболее вероятным” по сравнению с предыдущими подозрениями.

Он также проинформировал, что накануне в лаборатории Центра общественного здоровья были проверены ряд образцов, и все они были негативны.

“Вчера я на брифинге говорил, что исследуются образцы в нашей вирусологической лаборатории. Было суммарно 5 сообщений о подозрении. Ни одного позитивного не было. То есть коронавирус не выявлен. Вчера мы дополнительно получили три образца, они также были негативны”, – рассказал Ляшко.

Он добавил, что в общей сложности сейчас проверяются в лабораториях 4 подозрения на заражение коронавирусом.

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