Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
“Сегодня, когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него сейчас уже есть пневмония. С ним работают, отобрали образцы на исследование. Это человек преклонного возраста, группа риска. Мы будем отслеживать эту динамику. Это новое подозрение, которое наиболее актуально”, – отметил он.
Ляшко уточнил, что в данном случае подтверждение коронавируса является “наиболее вероятным” по сравнению с предыдущими подозрениями.
Он также проинформировал, что накануне в лаборатории Центра общественного здоровья были проверены ряд образцов, и все они были негативны.
“Вчера я на брифинге говорил, что исследуются образцы в нашей вирусологической лаборатории. Было суммарно 5 сообщений о подозрении. Ни одного позитивного не было. То есть коронавирус не выявлен. Вчера мы дополнительно получили три образца, они также были негативны”, – рассказал Ляшко.
Он добавил, что в общей сложности сейчас проверяются в лабораториях 4 подозрения на заражение коронавирусом.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.