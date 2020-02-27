Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение запретить трансляцию в Украине еще трех российский телеканалов.

Об этом сообщили в пресс-службе совета.

“Руководствуясь нормами части второй статьи 42 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, статьями 15, 17, 24 Закона Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ “Еврокино”, “ТОПШОП ТВ” и “Зоопарк” и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что страной-правообладателем всех трех телеканалов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ — русский. Решение об их блокировке было принято членами совета единогласно.

Справка. “Еврокино” — российский телеканал, транслирующийся в РФ, Грузии и странах СНГ. В сетку вещания телеканала входят фильмы киностудий 27 стран Европейского союза, включая фестивальное кино и видеорепортажи.

“Зooпарк” — российский познавательно-развлекательный канал о живой природе. В сетке вещания — документальные фильмы и юмористические шоу с участием животных.

“ТОПШОП ТВ” — российский телемагазин, которые предлагает широкий спектр товаров (тренажеры, бытовая техника, массажеры, оборудование для садоводства и др.).