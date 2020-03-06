Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Отмечается, что год назад Нац. совет признал, что содержание телеканала не соответствует требованиям, поскольку “в эфире телеканала неоднократно демонстрировались аудиовизуальные произведения с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности”. Однако тогда телеканал находился под юрисдикцией Великобритании.

После смены владельца регулятор снова провел мониторинг. Установлено, что в период с 24 февраля по 1 марта на телеканале неоднократно выходили шоу и сериалы, в которых снялись лица, внесенные в список составляющих угрозу национальной безопасности Украины. Речь идет о Владимире Меньшове, Николае Цицкаридзе и Михаиле Пореченкове.

Кроме того, в эфире телеканала вышла передачи “Редакция. Специальный репортаж”, во время которого показали карту с изображением Крыма как части России.

“Таким образом, в контенте иностранного телеканала RTV I очевидны систематические нарушения части второй статьи 6 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, части первой статьи 28 Закона Украины “Об информации”, которые свидетельствуют о несоответствии содержания этой иностранной программы требованиям статьи 42 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, — отметили в Нацсовете.

Справка. RTVI — международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Является приемником телеканала “НТВ”, известного анонимными документальными фильмы, репортажами на криминальную тематику.