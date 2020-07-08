"Укрзализныця" сегодня запустила еще шесть пригородных поездов по маршруту "Жмеринка - Гречаны".

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

“Назначено курсирование таких пригородных поездов: №6357 “Жмеринка – Гречаны”, №6360 “Гречаны – Жмеринка”, №6359 “Жмеринка – Гречаны”, №6358 “Гречаны – Жмеринка”, №6321 “Жмеринка – Гречаны”, №6322 “Гречаны – Жмеринка”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что “Укрзализныця” призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

На данный момент действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно – перевозки в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.