Об этом сообщается на сайте Гостаможни.

Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей.

Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.

Напомним, что штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией (“евроблях”) в Украину де-юре начали действовать с 22 августа текущего года. В то же время в Офисе Президента отмечали, что на данный момент у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. В связи с этим останавливать “евробляхи” полиция право имеет, а штрафовать – нет.

Изначально штрафы должны были вступить в силу 22 мая, но Парламент продлил период “легализации” со 180 до 270 дней (до 22 августа).

Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. гривен (также грозит конфискация таких авто).

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, за превышение от 20 до 30 суток сумма штрафа будет составлять 85 тыс. гривен, более 30 суток (а также в случае потери или раскомплектования авто) – 170 тыс. гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования (временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита) во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. гривен.