Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.

На данный момент на портале доступны:

– каталог бизнес-идей с шаблонами;

– перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

– онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице ;

– справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

– кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

При этом сообщается, что платформа пока что работает в тестовом режиме.

“Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж”, – сказано в сообщении.

Помимо того, в планах открытие консалт-хабов и центров поддержки для предпринимателей в нескольких городах Украины. Открытие первой площадки для консалтинга планируется в Харькове уже в апреле-мае 2020 года.

Также отмечается, что онлайн-сервис был создан при поддержке компании Mastercard.