Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.
На данный момент на портале доступны:
– каталог бизнес-идей с шаблонами;
– перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
– онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице ;
– справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
– кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.
При этом сообщается, что платформа пока что работает в тестовом режиме.
“Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж”, – сказано в сообщении.
Помимо того, в планах открытие консалт-хабов и центров поддержки для предпринимателей в нескольких городах Украины. Открытие первой площадки для консалтинга планируется в Харькове уже в апреле-мае 2020 года.
Также отмечается, что онлайн-сервис был создан при поддержке компании Mastercard.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения “Дія” его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.