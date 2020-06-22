В период карантина запущен новый сервис по декларированию цен и дашборд, где можно будет смотреть изменения стоимости товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что через кабинет представители бизнеса будут подавать информацию об изменениях цен на товары в случае изменения больше чем на 5 процентов.

Данная информация будет хранится в базе данных в виде реестра.

При этом инспекторы Госпотребживслужбы будут мониторить процесс без лишней коммуникации с бизнесом, а украинцы смогут следить через публичный дашборд за изменениями цен.

Отмечается, что работа реестра касается товаров противоэпидемиологического назначения (дезинфекторы, лекарства) и товаров значительной социальной необходимости (продукты первой необходимости).

Кабинет для бизнеса: price.consumer.gov.ua

Дашборд для украинцев: http://surl.li/dkkw