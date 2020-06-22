Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что через кабинет представители бизнеса будут подавать информацию об изменениях цен на товары в случае изменения больше чем на 5 процентов.
Данная информация будет хранится в базе данных в виде реестра.
При этом инспекторы Госпотребживслужбы будут мониторить процесс без лишней коммуникации с бизнесом, а украинцы смогут следить через публичный дашборд за изменениями цен.
Отмечается, что работа реестра касается товаров противоэпидемиологического назначения (дезинфекторы, лекарства) и товаров значительной социальной необходимости (продукты первой необходимости).
Кабинет для бизнеса: price.consumer.gov.ua
Дашборд для украинцев: http://surl.li/dkkw
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