В Украине запустили сеть зарядных станций для электромобилей - Go To-U.

Об этом в Facebook написал основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид.

“Go To-U – это новый формат бизнеса, который построен на абсолютно прозрачной IoT-технологии, которая легко масштабируется”, – отметил Назар Шимоне-Давид.

По его словам, основой технологии является резервация времени на зарядке.

“А это равно уверенности, что зарядка доступна только для вас… С точки зрения бизнеса, это по сути франшиза, то есть любой может стать владельцем такой зарядной станции с окупаемостью 2-3 года”, – рассказал автор проекта.

По его словам, зарядный комплекс для 4-х авто стоит примерно 80 тыс. долларов.

На данный момент платформа Go To-U объединяет больше 60 тыс станций по всему миру. С помощью фирменного мобильного приложения клиенты могут забронировать место для зарядки авто. Кроме того, есть возможность спланировать маршрут и бонусы.