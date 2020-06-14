Об этом сообщается на сайте официального издания “Голос Украины”.
Закон был введен в действие спустя шесть месяцев со дня вступления в силу.
Согласно документу лица, которые передвигаются в креслах колесных, имеют право:
- двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
- двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.
Лица, которые передвигаются в креслах колесных по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по пешеходным переходам. На них распространяются обязанности пешеходов.
Лица в креслах колесных, которые едут по краю дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе. В таком случае на них распространяются обязанности велосипедистов.
Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:
- использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
- не перевозить грузы, мешающие управлению;
- не буксировать прицепы;
- не перевозить пассажиров.
Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.
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