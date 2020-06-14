14 июня вступил в силу закон № 309-IX "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных". Документ был опубликован 13 декабря 2019 года и вступил в силу с 14 декабря.

Об этом сообщается на сайте официального издания “Голос Украины”.

Закон был введен в действие спустя шесть месяцев со дня вступления в силу.

Согласно документу лица, которые передвигаются в креслах колесных, имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые передвигаются в креслах колесных по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по пешеходным переходам. На них распространяются обязанности пешеходов.

Лица в креслах колесных, которые едут по краю дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе. В таком случае на них распространяются обязанности велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.