Об этом сообщается на сайте официального издания “Голос Украины”.

Закон был введен в действие спустя шесть месяцев со дня вступления в силу.

Согласно документу лица, которые передвигаются в креслах колесных, имеют право:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые передвигаются в креслах колесных по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по пешеходным переходам. На них распространяются обязанности пешеходов.

Лица в креслах колесных, которые едут по краю дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе. В таком случае на них распространяются обязанности велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

  • использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению;
  • не буксировать прицепы;
  • не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.