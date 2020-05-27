В Украине заработали железнодорожные кассы на вокзалах

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами”, – сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.

В компании также отметили, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.