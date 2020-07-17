Министр охраны здоровья считает, что начальная заработная плата врача в Украине должна быть в пределах 20-25 тысяч гривен. Но поскольку одновременно увеличить заработную плату до такого уровня будет сложно, изменения будут происходить постепенно.

Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

“Я всегда считал, что тот уровень заработной платы, который в нашей стране у медицинских работников – просто недопустимо. Мы последовательно должны вывести заработную плату наших медицинских работников на достойный, адекватный, справедливый уровень, на котором она должна быть. Что касается конкретных цифр , то я считаю, что минимальная зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна быть в пределах 20-25 тыс. грн. И это мы считаем справедливым уровнем для начала карьеры медицинского работника, врача”, – сказал он.

Степанов уточнил, что повышение, которое будет происходить с первого сентября, рассчитано так: врачам будет повышена зарплата на 3,5 тысячи гривен; среднему медицинскому персоналу – на 2, 5 тысячи; младшему медицинскому персоналу до 1250 гривен.

При этом, по словам министра, одновременно увеличить заработную плату до уровня 20-25 тыс. будет сложно, и поэтому изменения будут происходить постепенно.

“Одновременно за один день сделать повышение заработной платы до тех цифр, которые я озвучил, то есть до 20-25 тыс. грн, – это достаточно трудно. Но я хочу подчеркнуть, что я не припоминаю, чтобы в другие времена власть повышала заработную плату нашим медицинским работникам. Так что мы двигаемся в этом направлении, и я буду отстаивать постоянно повышение заработной платы и буду бороться за работу каждого нашего врача и медицинского работника, чтобы она была правильно оценена в нашей стране”, – подчеркнул Степанов.