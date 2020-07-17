Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.
“Я всегда считал, что тот уровень заработной платы, который в нашей стране у медицинских работников – просто недопустимо. Мы последовательно должны вывести заработную плату наших медицинских работников на достойный, адекватный, справедливый уровень, на котором она должна быть. Что касается конкретных цифр , то я считаю, что минимальная зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна быть в пределах 20-25 тыс. грн. И это мы считаем справедливым уровнем для начала карьеры медицинского работника, врача”, – сказал он.
Степанов уточнил, что повышение, которое будет происходить с первого сентября, рассчитано так: врачам будет повышена зарплата на 3,5 тысячи гривен; среднему медицинскому персоналу – на 2, 5 тысячи; младшему медицинскому персоналу до 1250 гривен.
При этом, по словам министра, одновременно увеличить заработную плату до уровня 20-25 тыс. будет сложно, и поэтому изменения будут происходить постепенно.
“Одновременно за один день сделать повышение заработной платы до тех цифр, которые я озвучил, то есть до 20-25 тыс. грн, – это достаточно трудно. Но я хочу подчеркнуть, что я не припоминаю, чтобы в другие времена власть повышала заработную плату нашим медицинским работникам. Так что мы двигаемся в этом направлении, и я буду отстаивать постоянно повышение заработной платы и буду бороться за работу каждого нашего врача и медицинского работника, чтобы она была правильно оценена в нашей стране”, – подчеркнул Степанов.
- Кабинет Министров Украины выделил средства на повышение заработной платы медицинских работников с 1 сентября 2020 года.