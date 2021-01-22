В субботу, 23 января, в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с пожаром в Харькове, в котором погибли 15 человек.

Об этом сообщил представителям СМИ президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Харьковской области.

Зеленский отметил, что подпишет соответствующий указ.

“Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне”, – подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже доложили ему о текущей ситуации.

“Выводы нужно делать после получения всех деталей… Но мы выясним эту ситуацию”, – заявил Зеленский.

В пресс-службе ОПУ уточнили, что глава государства прибыл в Харьков в связи с вчерашним пожаром. Он собирается посетить место трагедии, заслушать доклад правительственной комиссии, которая работает над выяснением ее причин.

Пожар в Харькове

Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей.

Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).

Причину пожара установит следствие. Накануне были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.