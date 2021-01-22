Об этом сообщил представителям СМИ президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба Офиса президента.
Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Харьковской области.
Зеленский отметил, что подпишет соответствующий указ.
“Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне”, – подчеркнул он.
Зеленский уточнил, что представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже доложили ему о текущей ситуации.
“Выводы нужно делать после получения всех деталей… Но мы выясним эту ситуацию”, – заявил Зеленский.
В пресс-службе ОПУ уточнили, что глава государства прибыл в Харьков в связи с вчерашним пожаром. Он собирается посетить место трагедии, заслушать доклад правительственной комиссии, которая работает над выяснением ее причин.
Пожар в Харькове
Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей.
Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).
Причину пожара установит следствие. Накануне были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.
- Пансионат для пожилых людей “Золотое время” в Харькове, во время пожара в котором погибли 15 человек, не был зарегистрирован и действовал незаконно.
- Правоохранители задержали четырех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в пансионате для пожилых людей “Золотое время” (владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат; арендатора дома и его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением; администратора).
- Следователи проверяют такие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети.