Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области – 494. Пятеро заболевших умерли.
В Киеве за сутки зафиксировали 323 случая заражения и 11 летальных исходов.
В Днепропетровской области – 167 случаев и 5 смертей.
Всего за сутки выздоровели 1 009 человек.
С начала пандемии в Украине выявили 198 634 инфицированных коронавирусом, умерли 3959 человека, выздоровели – 87 882.
За этот период зафиксировано 56 летальных случаев, выздоровели 1009 пациентов.
- Ранее сообщалось, что с 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- 25 сентября в Украине зафиксировали 3833 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.