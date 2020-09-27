За минувшие сутки, 26 сентября, у 3130 украинцев выявили коронавирус COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области – 494. Пятеро заболевших умерли.

В Киеве за сутки зафиксировали 323 случая заражения и 11 летальных исходов.

В Днепропетровской области – 167 случаев и 5 смертей.

Всего за сутки выздоровели 1 009 человек.

С начала пандемии в Украине выявили 198 634 инфицированных коронавирусом, умерли 3959 человека, выздоровели – 87 882.

За этот период зафиксировано 56 летальных случаев, выздоровели 1009 пациентов.