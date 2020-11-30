Об этом говорится в исследовании “Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання”, проведенного в этом году по заказу Украинского института книги.

В исследовании приняло участие 3900 человек, а именно – 2100 взрослых и 1800 детей. Было проведено восемь фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус групп с детьми 6-17 лет. Респондентам предлагали ответить на 44 вопросы, касающиеся книжной тематики.

Дети:

40% опрошенных детей сказали, что иногда читают для удовольствия, а иногда – по принуждению, а 17% читают исключительно по принуждению. В то же время 39% читают исключительно для удовольствия.

“Среди детей 6-9 лет доля тех, кто читает для удовольствия, составляет 31%, то после 14 лет она достигает 52%. Остальные старших подростков читать так или иначе заставляют, преимущественно в виде школьных задач по литературе”, – говорится в исследовании.

Основным драйвером чтения для детей положительные отзывы о книгах – от взрослых и от сверстников.

Взрослые:

Лишь 8% взрослых ежедневно читают книги. Женщины значительно чаще читают, чем мужчины: никогда не читает 38% мужчин и 28% женщин, при этом, каждый день читают 7% мужчин и 9% женщин.

самыми популярными жанрами для взрослых есть классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).

Кроме того, впервые за время независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам – 32% украинской против 27% – на русском.