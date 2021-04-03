Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи лидеров Украины и США. Организация встречи осложняется из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом она сказала в интервью “Радио Свобода”.

Маркарова отметила, что встреча двух президентов, Джо Байдена и Владимира Зеленского, очень зависит от ситуации с COVID-19 в мире.

“И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину”, – сказала Маркарова.

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Она отметила, что пока что ситуация с международными и дипломатическими визитами в мире зависит от ситуации с COVID-19. К тому же, Байден ранее шесть раз был в Украине.

Сама Маркарова приступит к выполнению обязанностей в Вашингтоне через несколько недель.

Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.

Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.

Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.