В Украине аварийно остановили два энергоблока на электростанциях ДТЭК, – Герус

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус.
По его данным, в 00:52 в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладижинськой ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной остановки стал шум в топке котла.
В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротвирской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной стала неисправность автомата безопасности.
“Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14 С. Однако системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию пользуясь другими источниками, всем потребителям обеспечена стабильная и бесперебойная подача электроэнергии”, – добавил Герус.
- В Энергодаре Запорожской области произошла серьезная авария на Запорожской ТЭС, в связи с чем в городе исчезло электро- и водоснабжение.