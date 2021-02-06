Covid-19 Украина

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В Украине аварийно остановили два энергоблока на электростанциях ДТЭК, – Герус

В субботу, 6 февраля, было аварийно остановлено два энергоблока на электростанциях группы компаний ДТЭК.

Суббота, 6 февраля 2021, 18:44

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус.

По его данным, в 00:52 в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладижинськой ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной остановки стал шум в топке котла.

В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротвирской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной стала неисправность автомата безопасности.

“Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14 С. Однако системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию пользуясь другими источниками, всем потребителям обеспечена стабильная и бесперебойная подача электроэнергии”, – добавил Герус.

Теги: Андрей Герус, ДТЕК, енергоблоки

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