В Украине частично легализовали использование медицинского каннабиса: детали

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 апреля этого года.
В частности, Кабмин отменил госконтроль за препаратами, в основе которых содержится вещество “изолированный каннабидиол” (изолят каннабидиол).
“Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств”, – говорится в документе.
Отметим, что препарат Набилон применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (тошноты и рвоты). В то же время Набиксимолс принимают для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.
Изменения, введенные правительством, позволят создать механизмы использования в медицинской практике этих лекарственных средств, обеспечив их назначение и применение в соответствии с законодательством Украины мерами контроля их оборота.
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- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
- 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис было изъято из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.