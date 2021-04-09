В Украине частично легализовали использование медицинского каннабиса: детали

Кабинет министров Украины расширил список разрешенных в медицинских целях наркотических препаратов. Среди них — лекарственные средства на основе каннабиса (вещества, изготовленного из растений конопли).

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 апреля этого года.

В частности, Кабмин отменил госконтроль за препаратами, в основе которых содержится вещество “изолированный каннабидиол” (изолят каннабидиол).

“Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств”, – говорится в документе.

Отметим, что препарат Набилон применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (тошноты и рвоты). В то же время Набиксимолс принимают для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

Изменения, введенные правительством, позволят создать механизмы использования в медицинской практике этих лекарственных средств, обеспечив их назначение и применение в соответствии с законодательством Украины мерами контроля их оборота.

Напомним, президент Владимир Зеленский вынес вопрос о необходимости легализации в Украине медицинского каннабиса на “всенародный опрос”, который запланирован на 25 октября.

Ранее #Буквы разбирались, какая разница между медицинской и рекреационной марихуаной и кому нужны лекарства с канабиноидами.