Covid-19 Украина

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В Украине частично легализовали использование медицинского каннабиса: детали

Кабинет министров Украины расширил список разрешенных в медицинских целях наркотических препаратов. Среди них — лекарственные средства на основе каннабиса (вещества, изготовленного из растений конопли).

Пятница, 9 апреля 2021, 17:03

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 апреля этого года.

В частности, Кабмин отменил госконтроль за препаратами, в основе которых содержится  вещество “изолированный каннабидиол” (изолят каннабидиол).

“Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств”, – говорится в документе.

Отметим, что препарат Набилон применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (тошноты и рвоты). В то же время Набиксимолс принимают для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

Изменения, введенные правительством, позволят создать механизмы использования в медицинской практике этих лекарственных средств, обеспечив их назначение и применение в соответствии с законодательством Украины  мерами контроля их оборота.

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
  • 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис было изъято из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.
Теги: канабіс, лекарства, медичний канабіс

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