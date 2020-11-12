Такие данные опубликовало управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
Так, с марта более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а их задолженность выросла на 15%.
Также в Украине из-за карантина в 40% семей один из членов потерял работу.
На временно оккупированных территориях ситуация сложнее – там 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей. В начале 2020 года таких семей было 49%.
Увеличивается и доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.
- Накануне Кабинет Министров Украины на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.
- Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что более четверти украинцев находится за чертой бедности.