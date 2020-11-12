Украину ждет худшая за 10 лет рецессия из-за пандемии коронавируса — могут обеднеть более 9 млн граждан.

Такие данные опубликовало управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Так, с марта более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а их задолженность выросла на 15%.

Также в Украине из-за карантина в 40% семей один из членов потерял работу.

На временно оккупированных территориях ситуация сложнее – там 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей. В начале 2020 года таких семей было 49%.

Увеличивается и доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.