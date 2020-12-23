По состоянию на 18:00 23 декабря в Украине из-за осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram-канале.

Правоохранители получили 56 сообщений об авариях с погибшими или пострадавшими.

На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.

В Киеве по состоянию на 18:00 непогода вызвала 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.