Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram-канале.
Правоохранители получили 56 сообщений об авариях с погибшими или пострадавшими.
На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.
В Киеве по состоянию на 18:00 непогода вызвала 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.
- В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, на дорогах гололедица.