В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом COVID-19 – 315 человек за сутки.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас очередной антирекорд: за сутки заразились 1592 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек – и такого количества госпитализированных за сутки в нашей стране еще не было“, – отметил он.

Степанов уточнил, что сегодня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На этом заседании будут установлены “различные уровни эпидемиологической опасности на территории страны” (согласно обновленным критериям определения зон карантина, которые были утверждены на вчерашнем заседании Правительства).

“Помимо установления соответствующих уровней опасности, я буду настаивать на четком соблюдении всех правил, которые будут установлены на территории того или иного региона. Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах… Львовская область уже 5 дней подряд превышает порог в 50% занятых койкомест, что отведены для больных COVID-19. Вы видите, какая ситуация в Харьковской области. Поэтому мы должны очень быстро принять решения”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 1:15)

Предыдущий антирекорд по количеству госпитализированных был зафиксирован по состоянию на 5 августа: 293 пациента за сутки.