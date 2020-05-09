Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщают #Буквы.

День победы над нацизмом пришел на смену советскому празднику День победы. В качестве государственного праздника этот день был установлен после принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона № 2539 “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов”.

Поэтому в Украине о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Официальный лозунг памятных мероприятий – “1939-1945. Помним. Побеждаем”. Символом является цветок мака. Его графическое изображение – своеобразная аллюзия, с одной стороны олицетворяющее цветок мака, с другой – кровавый след от пули.