В Украине действовал подпольный цех по изготовлению «прослушек»

В Украине действовало подпольное производство специальных технических средств получения информации, которые используются для прослушивания мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

“СБУ разоблачила подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов”, – говорится в сообщении.

По данным спецслужб, незаконный бизнес наладили представители коммерческой структуры на базе технологических ресурсов которой и работало производство. Готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

Во время обысков оперативники СБУ изъяли программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, и документы с доказательствами противоправной деятельности фигурантов.

Фото: СБУ

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.