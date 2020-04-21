Тридцать две успешные айтишницы будут рассказывать шестнадцать часов подряд секреты собственного успеха, особенности своей работы и дадут ценные советы школьницам и студенткам о построении карьеры в сфере информационных технологий.

Марафон состоится в честь Международного дня девушек в ИКТ 23 апреля, проведению которого и будет посвящена пресс-конференция.

Пресс-конференция состоится онлайн 22 апреля 2020 в 11:00

Организаторы – СSR Ukraine, экспертная организация Центр “Развитие КСО” в партнерстве с UNFPA Ukraine, Фондом ООН в области народонаселения в Украине в рамках инициативы #ДевушкиSTEM.

Участники пресс-конференции:

– Павел ЗАМОСТЬЯН, заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения в Украине

– Марина САПРЫКИНА, руководитель Центра “Развитие КСО”, основательница инициативы Девушки STEM

– Анна ЛАЗАРЕНКО, инженер по обеспечению качества (QA engineer) в Snapchat.

– Ирина КОНОНЕНКО, младший вице-президент, руководитель департамента подбора талантов GlobalLogic Ukraine

Спикеры ознакомят с концепцией онлайн-марафона, расскажут о Международном дне девушек в ИКТ, Национальном рекорде Украины, приведут статистику о женщинах IT, а участницы самого марафона – Девушки в ИКТ – расскажут, почему они присоединились и о чем они будут выступать под время марафона.

Цель марафона – побороть гендерные стереотипы относительно “мужских” и “женских” профессий, привлечь девушек и молодых женщин строить карьеру в IT сфере. Это – важно, поскольку по данным Computer Daily, количество девушек в IT глобально не превышает 16 %.

Аккредитация:

Чтобы принять участие в онлайн пресс-конференции необходимо аккредитоваться, написав на почту [email protected] до 9:00, 22 апреля 2020 года.

Аккредитованным СМИ будет отправлена ссылка на Zoom встречу.

Международный День девушек в ИКТ – международная инициатива, направленная на создание глобальной среды, которое расширяет права и возможности женщин и молодых женщин и стимулирует их к выбору профессии в растущей сфере ИКТ. Ежегодно в этот день девушек со всего мира мотивируют миллионы молодых женщин начать обучение и карьеру в ИТ индустрии, рассказывают о перспективах этой сферы и повышают чувствительность работодателей к необходимости содействию гендерного баланса в технологическом секторе.