Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба МОЗ.
Так, Кабмин поддержал разработанное МОЗ постановление, которое предусматривает применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского.
“Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно”, – подчеркнул Степанов.
Он уточнил, что основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля, основным показателям кислорода медицинского. Соответствующий сертификат (протокол) анализа должен быть выдан аккредитованной лабораторией по контролю качества.
“Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского”, – отметил глава МОЗ.
Поставки технического кислорода в лечебно-профилактические заведения будут осуществлять “лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами”. Они также должны будут информировать Гослекслужбу о получателях, объеме и качестве доставленного кислорода.
Степанов уверяет, что таким образом будет обеспечен “надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения”.
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