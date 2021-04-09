Кабинет Министров Украины разрешил использование технического кислорода для пациентов с коронавирусом COVID-19, но только при условии соответствия его показателей медицинскому.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба МОЗ.

Так, Кабмин поддержал разработанное МОЗ постановление, которое предусматривает применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского.

“Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля, основным показателям кислорода медицинского. Соответствующий сертификат (протокол) анализа должен быть выдан аккредитованной лабораторией по контролю качества.

“Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского”, – отметил глава МОЗ.

Поставки технического кислорода в лечебно-профилактические заведения будут осуществлять “лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами”. Они также должны будут информировать Гослекслужбу о получателях, объеме и качестве доставленного кислорода.

Степанов уверяет, что таким образом будет обеспечен “надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения”.