Сегодня Кабинет Министров, представители местной власти, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не будут расти.

Об этом сообщили в прессслужбе Правительства.

Меморандум подписали министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, городские головы, представители НКРЭКУ и “Нафтогаза”.

От городских голов документ подписали: глава Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, мэр Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

“Тарифы на тепло и горячую воду для людей не будут повышаться до конца отопительного сезона. Сегодня официально закрепили это в меморандуме с городскими головами Житомира, Киева, Одессы, Бучи, которые выступили от имени городской власти. Также онлайн присутствовали руководители Днепра, Львова и Мариуполя. И мы дадим возможность подписать этот меморандум всем городским головам”, – отметил на своей странице в Facebook глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Как сообщили в Офисе президента, согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы бесперебойно будут получать отопление.

При этом стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение этого отопительного сезона не изменится. Документ также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение отопительного периода 2020-2021 годов.

Для таких предприятий предусмотрены: отсрочка оплаты за природный газ; компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство в документе гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.

В свою очередь “Нафтогаз Украины” должен разработать и ввести до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это поможет избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.