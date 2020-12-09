Об этом сообщается на сайте комиссии.

Так, к обращению допустили:

  • акции Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);
  • акции Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);
  • акции Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);
  • акции Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);
  • акции Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);
  • акции Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).

В 2018 году постановлением НКЦБФР “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины” украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний. Ценные бумаги должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI.

  • Ранее сообщалось, что капитализация автомобильной компании Илона Маска Tesla пересекла отметку в 600 млрд долларов. Стоимость акций превысила 600 долларов.