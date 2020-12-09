Об этом сообщается на сайте комиссии.
Так, к обращению допустили:
- акции Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);
- акции Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);
- акции Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);
- акции Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);
- акции Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);
- акции Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).
В 2018 году постановлением НКЦБФР “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины” украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний. Ценные бумаги должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI.
- Ранее сообщалось, что капитализация автомобильной компании Илона Маска Tesla пересекла отметку в 600 млрд долларов. Стоимость акций превысила 600 долларов.