Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решения допустить акции известных американских компаний к обращению на украинском рынке.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Так, к обращению допустили:

акции Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);

акции Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);

акции Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);

акции Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);

акции Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);

акции Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).

В 2018 году постановлением НКЦБФР “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины” украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний. Ценные бумаги должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI.