Кабинет Министров разрешил украинцам после 14 лет менять имя, фамилию и отчество.

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который участвует в заседании правительства.

В частности, Кабмин внес изменения в пункт 3 порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица.

До принятия закона физическое лицо, достигшее 14 лет, имело право изменить свое отчество лишь в случае изменения его отцом своего имени или в случае исключения сведений о нем как отце ребенка из актовой записи о его рождении. В то же время в четвертом абзаце пункта 3 порядка предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества по процедуре, установленной порядком.

Учитывая, что с принятием закона, который вступил в силу 1 января 2021 года, физическое лицо по достижению 14 лет имеет право изменять отчество по своему усмотрению, четвертый абзац исключен из документа.