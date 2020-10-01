По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине подтверждено 4069 новых случаев коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (450), Киеве (377), Днепропетровской области (266), Одесской области (260), Тернопольской области (253), Львовской области (240), Сумской области (212), Житомирской области (165), Черновицкой области (159), Ровенской области (143), Черкасской области (143), Киевской области (140), Ивано-Франковской области (137), Волынской области (135).

За сутки скончались 64 человека. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4193 человека.

При этом выздоровели за сутки 2083 пациента. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 94 443 пациента.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 213 028 человек.

Стоит отметить, что о предыдущем рекордном показателе суточной заболеваемости COVID-19 сообщалось накануне: заболели 4027 человек.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 53 022 тестирования на коронавирус (из них 30 167 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 6308 случаев;

• Волынская область – 8194 случая;

• Днепропетровская область – 6088 случаев;

• Донецкая область – 3557 случаев;

• Житомирская область – 6088 случаев;

• Закарпатская область – 9918 случаев;

• Запорожская область – 4128 случаев;

• Ивано-Франковская область – 13 837 случаев;

• Кировоградская область – 1127 случаев;

• г. Киев – 23 155 случаев;

• Киевская область – 9279 случаев;

• Львовская область – 20 590 случаев;

• Луганская область – 1091 случай;

• Николаевская область – 3270 случаев;

• Одесская область – 13 789 случаев;

• Полтавская область – 2345 случаев;

• Ровенская область – 12 554 случая;

• Сумская область – 4435 случаев;

• Тернопольская область – 13 767 случаев;

• Харьковская область – 19 128 случаев;

• Херсонская область – 1168 случаев;

• Хмельницкая область – 6188 случаев;

• Черновицкая область – 14 605 случаев;

• Черкасская область – 4165 случаев;

• Черниговская область – 4254 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 1 октября поступило 4415 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 279 644 сообщения о подозрении на COVID-19.