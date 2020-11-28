В Украине вторые сутки фиксируют более 16,2 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1639 человек;

летальных случаев – 184;

выздоровели – 8897 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 67 348 (в том числе методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 709 701 человек;

выздоровели – 335 135 человек;

летальных исходов – 12 093;

проведения ПЦР-тестов – 4463249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 67278 случаев;

Винницкая область – 17 051 случай;

Волынская область – 23 656 случаев;

Днепропетровская область – 36 487 случаев;

Донецкая область – 22 210 случаев;

Житомирская область – 29 098 случаев;

Закарпатская область – 22 974 случая;

Запорожская область – 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 374 случая;

Киевская область – 36 214 случаев;

Кировоградская область – 4941 случай;

Луганская область – 6185 случаев;

Львовская область – 45 052 случая;

Николаевская область – 17 710 случаев;

Одесская область – 42 851 случай;

Полтавская область – 21 490 случаев;

Ровенская область – 30 430 случаев;

Сумская область – 27 603 случая;

Тернопольская область – 27 425 случаев;

Харьковская область – 54 517 случаев;

Херсонская область – 9845 случаев;

Хмельницкая область – 28 917 случаев;

Черкасская область – 22 053 случая;

Черновицкая область – 33 291 случай;

Черниговская область – 17 753 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.