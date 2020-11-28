В Украине вторые сутки фиксируют более 16,2 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1639 человек;
- летальных случаев – 184;
- выздоровели – 8897 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 348 (в том числе методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 709 701 человек;
- выздоровели – 335 135 человек;
- летальных исходов – 12 093;
- проведения ПЦР-тестов – 4463249.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 67278 случаев;
- Винницкая область – 17 051 случай;
- Волынская область – 23 656 случаев;
- Днепропетровская область – 36 487 случаев;
- Донецкая область – 22 210 случаев;
- Житомирская область – 29 098 случаев;
- Закарпатская область – 22 974 случая;
- Запорожская область – 29 296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 35 374 случая;
- Киевская область – 36 214 случаев;
- Кировоградская область – 4941 случай;
- Луганская область – 6185 случаев;
- Львовская область – 45 052 случая;
- Николаевская область – 17 710 случаев;
- Одесская область – 42 851 случай;
- Полтавская область – 21 490 случаев;
- Ровенская область – 30 430 случаев;
- Сумская область – 27 603 случая;
- Тернопольская область – 27 425 случаев;
- Харьковская область – 54 517 случаев;
- Херсонская область – 9845 случаев;
- Хмельницкая область – 28 917 случаев;
- Черкасская область – 22 053 случая;
- Черновицкая область – 33 291 случай;
- Черниговская область – 17 753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.