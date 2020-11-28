Covid-19 Украина

обновлено 28.11.2020 в 17:02

Всего:

709701 (+16294)

Болеют:

362473 (+16294)

Выздоровели:

335135 (+8897)

Умерло:

12093 (+184)

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27 ноября

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В Украине вторые сутки фиксируют более 16,2 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

Суббота, 28 ноября 2020, 08:35

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1639 человек;
  • летальных случаев – 184;
  • выздоровели – 8897 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 348 (в том числе методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 709 701 человек;
  • выздоровели – 335 135 человек;
  • летальных исходов – 12 093;
  • проведения ПЦР-тестов – 4463249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Количество заболеваний в регионах:
  • Киев – 67278 случаев;
  • Винницкая область – 17 051 случай;
  • Волынская область – 23 656 случаев;
  • Днепропетровская область – 36 487 случаев;
  • Донецкая область – 22 210 случаев;
  • Житомирская область – 29 098 случаев;
  • Закарпатская область – 22 974 случая;
  • Запорожская область – 29 296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 35 374 случая;
  • Киевская область – 36 214 случаев;
  • Кировоградская область – 4941 случай;
  • Луганская область – 6185 случаев;
  • Львовская область – 45 052 случая;
  • Николаевская область – 17 710 случаев;
  • Одесская область – 42 851 случай;
  • Полтавская область – 21 490 случаев;
  • Ровенская область – 30 430 случаев;
  • Сумская область – 27 603 случая;
  • Тернопольская область – 27 425 случаев;
  • Харьковская область – 54 517 случаев;
  • Херсонская область – 9845 случаев;
  • Хмельницкая область – 28 917 случаев;
  • Черкасская область – 22 053 случая;
  • Черновицкая область – 33 291 случай;
  • Черниговская область – 17 753 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
  • По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.
Теги: МОЗ, одужали, Коронавирус, померлі, статистика

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