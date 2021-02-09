Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, сообщают #Буквы.
Киев
По информации КГГА, более 6,5 тыс. сотрудников коммунальных служб убирают город от снега и льда. По данным Укргидрометцентра, за двое суток в столице выпали рекордные для этой зимы 30 см снега.
На восьми въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева для водителей в местах остановки крупногабаритного транспорта.
Львов
Львов засыпало снегом настолько, что коммунальная техника не справляется с расчисткой улиц. Убирать центр города вынуждены львовяне. Да и самого мэра Андрея Садового еще вчера видели с лопатой.
Сегодня почти весь город в пробках.
Запорожье
В городе пробок почти не наблюдается.
За сутки бойцы ГСЧС в Запорожской области пять раз привлекались для помощи населению на автодорогах области. Всего было задействовано 17 спасателей и 5 единиц техники.
Днепр
Судя по карте, движение в городе местами затруднено.
Харьков
Движение по основным автомагистралям города затруднено. Кроме того, объездная дорога почти вся “оранжевого” цвета, что свидетельствует о том, что и за городом трудно ехать.
- Корреспондент #Букв побродил по улицам Киева и понаблюдал, как изменился город после снегопадов.