Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.
Так, за прошедшую неделю в Украине ОРВИ заболели 199 277 человек. 39,5% заболевших — дети.
Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ по стране — 524,5 на 100 тысяч населения. Это на 8,6% больше эпидпорога.
“В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 17644 человека. Сообщений о летальных случаях не поступало”, — отметили в МОЗ.
В общем в этом сезоне интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% выше, чем в прошлом году. Госпитализированы были 1,5% заболевших лиц.
Отметим, еще в середине ноября эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был незначительно превышен только в пяти областях.
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