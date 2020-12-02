На прошлой неделе в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели почти 200 тысяч человек. Эпидемический порог уже превышен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Так, за прошедшую неделю в Украине ОРВИ заболели 199 277 человек. 39,5% заболевших — дети.

Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ по стране — 524,5 на 100 тысяч населения. Это на 8,6% больше эпидпорога.

“В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 17644 человека. Сообщений о летальных случаях не поступало”, — отметили в МОЗ.

В общем в этом сезоне интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% выше, чем в прошлом году. Госпитализированы были 1,5% заболевших лиц.

Отметим, еще в середине ноября эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был незначительно превышен только в пяти областях.