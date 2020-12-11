Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, такие случаи фиксировались в нескольких областях. Среди больных есть пациенты, которые впервые переболели COVID-19 3-5 месяцев тому назад.

“Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, в том числе, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что в Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора.

“У нас весь учет больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. Это система, которую мы развернули в стране, и все больные фиксируются в этой системе. В том числе и люди, которые заболели повторно, также вносятся в эту систему – независимо от того, чем они занимаются: медработники они или нет”, – рассказал министр.

Глава МОЗ призвал украинцев соблюдать карантинные правила и рекомендации, “независимо от того, переболели вы или нет”.

“Потому что титр антител, который есть после болезни у любого человека, снижается. Как только он снижается ниже определенных норм, человек вновь может заболеть”, – рассказал Степанов.

(На видео – с 21:35)