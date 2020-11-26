Заместитель министра цифровой политики Александр Борняков считает, что Украине необходим механизм цензуры компьютерных игр, чтобы "нашим детям не пропагандировали и не навязывали неприемлемые вещи".

Об этом чиновник написал в Facebook.

Александр Борняков решил публично спросить у пользователей, считают ли они необходимым введение в Украине механизма запрета компьютерных игр, которые вредят национальным интересам государства?

“Возьмем, к примеру, часть известной компьютерной игры Call of Duty, в сюжете которой – условная война в Донбассе. Красивая графика, реалистичный сюжет и мы уже привыкли к постоянному противостояния РФ и США в кинематографе, играх, и, возможно, хорошо , что о событиях в Украине и их последствия будут знать во всем мире. Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будет пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, – нет”, – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что сейчас Минкульт отслеживает и запрещает фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам. А вот насчет компьютерных игр такого нет.

“По данным исследователей, общий доход от игр, включая консоли и мобильные игры, в этом году ожидается более $160 млрд. Это в восемь раз больше мировых доходов от всех форм музыки и в полтора раза больше доходов от фильмов, включая кинотеатры, домашний просмотр, мобильные устройства и потоковое вещание. 72% доходов в App Store поступает от продажи игр, почти треть всего контента на YouTube также связана с играми, который каждый день смотрит более 200 млн человек. То есть мы видим, где именно люди проводят свое время и по сути индустрия видеоигр стала крупнейшей формой СМИ и площадкой для пропаганды”, – сказал чиновник.

По словам Александра Борнякова, государство должно иметь возможность запретить видеоигры, которые пропагандируют ликвидацию независимости Украины или имеют сюжет, связанный с деятельностью государства-агрессора, и она представлена ​​как положительная.

Но в комментариях пользователи не поняли такой инициативы и заявили, что лучше будет развивать украинский геймдевелопмент.

Другие пользователи просто посоветовали замминистру заняться более важными делами.

Позже Александр Борняков удалил этот сообщение со своей страницы.