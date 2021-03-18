Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк подчеркнула, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.
Закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 – 8500 гривен.
“Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №4540 за основу”, – говорится в сообщении.
- С 21 ноября 2020 года в Украине могут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен. Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.
- В Национальной полиции заявляли, что правоохранители будут штрафовать граждан за отсутствие защитных масок в том случае, если нарушители не отреагируют на замечания.
- Министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице.
- Более 70% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание без защитной маски на лице в общественных местах и транспорте.