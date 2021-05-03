Про це йдеться в опитуванні КМІС (Київського Міжнародного Інституту Соціології).

На питання “Чи ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID-19? / Чому ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?”, 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів 17% робили тест, 12% – відчували симптоми.

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто зазначив: “Станом на 16 квітня за офіційною статистикою (я узяв дані університету Джонса Гопкінса) перехворіли на COVID-19 1 974 056, тобто приблизно 2 млн людей. За даними опитування перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами. Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу (див. таблицю нижче), то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо прийняти до уваги, що в 2 млн офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був COVID-19, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою”.

За словами Паніотто, він не знає, з чим можуть бути пов’язані такі розбіжності в цифрах. “Я не знаю протоколів збору інформації про випадки COVID-19, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки COVID-19 і ці дані не потрапляють до централізованої системи?”

Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.