Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом Глава государства заявил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

“С момента подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% нашей внешней торговли. С начала безвизового режима в 2017-м украинцы совершили 50 млн путешествий в страны Евросоюза”, – отметил президент.

По его словам, Украина хочет полной интеграции в ЕС, ведь может многое дать Европе, и от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте.

“Поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины”, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что на саммите Украина – ЕС 1 октября в Брюсселе будут проговариваться вопросы дальнейшего углубления интеграции, а также адаптация торговой части соглашения об ассоциации к современным экономическим реалиям.