Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.
Фракция “Европейская Солидарность” зарегистрировала законопроект, который предусматривает увеличение расходов на субсидии в госбюджете на 7 млрд грн – за счет сокращения финансирования Офиса президента и силовых структур.
“В стране расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое”, – отметила народный депутат Нина Южанина.
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Депутаты Днепровского городского совета по инициативе “ЕС” также требуют увеличить расходы на субсидии в связи с повышением тарифов.
“Власть обещала снизить тарифы вдвое, но им удалось снизить только субсидии с 71 миллиарда гривен до 36 млрд. Также отмену правила 100 киловатт льготной электроэнергии бьет по социально незащищенным слоям населения”, – заявил глава партии “ЕС” в Днепровской городском совете Камиль Примаков.
“Власть пошла на закупку дешевой электроэнергии в Беларуси. Это очень опасный шаг, так как именно через Беларусь к нам идет российское электричество. А это значит, что деньги, которые платит Украина, идут государству-агрессору. Также предостерегаем власть от прямых закупок российского газа. Стоит напомнить, что дешевый российский газ стоил Украине заключения Харьковских соглашений, потерей Крыма и войной на Донбассе”, – говорится в обращении.
- Ранее временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании из РФ”. По словам главы Минэнерго, это такие компании, как “Роснефть” (контрольный пакет акций которой принадлежит государственной компании “Роснефтегаз”), “Новатэк” и неназванные “европейские компании”. По мнению Витренко, “это существенно снизит цену на газ на оптовом рынке”.
- В партии “Европейская Солидарность” расценили заявление Юрия Витренко о планах возобновить экспорт газа из России как доказательство того, что высшее руководство Украины намерено вернуть ее в энергетическую зависимость от Москвы.