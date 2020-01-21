В Министерстве юстиции Украины сообщили, что введение в стране классического института присяжных возможно уже в 2021 году.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что хотя Конституцией Украины закрепляется, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных, принцип их работы до сих пор опирается на советскую практику. Для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году был переименован в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

Глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук добавила, что введение суда присяжных имеет эпохальное значение и является важной гарантией права на справедливый суд для каждого человека в Украине. По ее мнению, запрос людей на справедливость необходимо удовлетворить путем создания реального суда присяжных.

Отмечается, что в прошлом году правозащитники и ученые вместе с Министерством юстиции Украины подготовили два законопроекта, которые были недавно зарегистрированы в Парламенте.

“Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей. Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году”, – сообщил заместитель министра юстиции.

Эти законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.

Согласно законопроекту, суд присяжных будет осуществляться коллегией из 7 присяжных. Суд присяжных будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на следующие вопросы: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый в совершении преступления.

Присяжных предлагают набирать по спискам избирателей. Сейчас перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, которые захотели стать присяжными. Именно по этой причине в Украине не хватает присяжных. Ко всему при таком порядке они были немотивированные, что приводило к откладыванию и срыву судебных процессов. Если присяжные будут избираться по списку избирателей, то это будет означать фактически не право гражданина быть присяжным, а обязанность. При этом задача государства состоит в том, чтобы создать условия чтобы обязанность была достаточно почетной, а ее выполнение возмещалось.